Погибли два человека: на Львовщине легковушка столкнулась с грузовиком Нацгвардии

Во Львовской области произошло ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня
Около 09:00 на трассе Львов-Тернополь вблизи с. Митулин Золочевского района произошло ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщает "Сегодня".
В результате столкновения мужчина и женщина, которые находились в автомобиле, погибли. По предварительным данным столкновение произошло по вине гражданского автомобиля.
На месте аварии работают следователи СУ ГУНП во Львовской области. К расследованию привлечены работники Территориального управления ГБР, расположенного во Львове.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.
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