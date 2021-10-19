Загинули дві людини: на Львівщині легковик зіткнувся з вантажівкою Нацгвардії

У Львівській області сталася ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні
Близько 09:00 на трасі Львів-Тернопіль поблизу с. Митулин Золочівського району сталася ДТП. Легковий автомобіль зіткнувся з вантажним автомобілем Національної гвардії України.
Про це повідомляє "Сьогодні".
В результаті зіткнення чоловік і жінка, які перебували в автомобілі, загинули. За попередніми даними зіткнення сталося з вини цивільного автомобіля.
На місці аварії працюють слідчі СУ ГУНП у Львівській області. До розслідування залучено працівників Територіального управління ДБР, розташованого у Львові.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, який стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті в селі Косино сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.
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