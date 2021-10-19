Загинули дві людини: на Львівщині легковик зіткнувся з вантажівкою Нацгвардії

У Львівській області сталася ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

Близько 09:00 на трасі Львів-Тернопіль поблизу с. Митулин Золочівського району сталася ДТП. Легковий автомобіль зіткнувся з вантажним автомобілем Національної гвардії України.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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В результаті зіткнення чоловік і жінка, які перебували в автомобілі, загинули. За попередніми даними зіткнення сталося з вини цивільного автомобіля.

На місці аварії працюють слідчі СУ ГУНП у Львівській області. До розслідування залучено працівників Територіального управління ДБР, розташованого у Львові.

ДТП на Львівщині. Відео: Оксана Лабойко "Сьогодні"

На Львівщині сталася ДТП. Відео: Оксана Лабойко "Сьогодні"

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Аварія у Львівській області. Відео: Оксана Лабойко "Сьогодні"

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, який стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті в селі Косино сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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