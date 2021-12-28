Погодный апокалипсис: в Запорожье не смог приземлиться самолет из Египта

Самолет не приземлился в Запорожье / Фото: Коллаж: Сегодня
В Запорожье не смог приземлиться самолет из Египта. Лайнер полетел в аэропорт Харькова.
Об этом пишет Inform.zp.
Украину начало засыпать снегом.
"Рейс "Шарм-эль-Шэйх – Запорожье" должен был прибыть в Запорожье в 12:00. Но погодные условия в городе помешали этому. Самолет улетел в Харьков и уже приземлился там", – пишет издание.
В сообщении отметили, что из-за плохой погоды самолет, выполнявший рейс "Стамбул-Запорожье" также не смог приземлиться в аэропорту.
Что говорят в аэропорту
В Международном аэропорту Запорожья журналистам рассказали, что в связи с усложненными погодными условиями возможны перенос времени вылета и прибытия рейсов.
Из-за непогоды в Украине задерживаются поезда
В частности, из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются в пути поезда, которые отправляются из Киева и курсируют в направлении юга и запада Украины и обратно.
На 47 минут задерживается поезд №12 Киев – Новоалексеевка и более чем на 2 часа – поезд №81 Харьков – Новоалексеевка.
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