Погодный апокалипсис: в Запорожье не смог приземлиться самолет из Египта

Самолет не приземлился в Запорожье / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье не смог приземлиться самолет из Египта. Лайнер полетел в аэропорт Харькова.

Об этом пишет Inform.zp.

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Украину начало засыпать снегом.

"Рейс "Шарм-эль-Шэйх – Запорожье" должен был прибыть в Запорожье в 12:00. Но погодные условия в городе помешали этому. Самолет улетел в Харьков и уже приземлился там", – пишет издание.

В сообщении отметили, что из-за плохой погоды самолет, выполнявший рейс "Стамбул-Запорожье" также не смог приземлиться в аэропорту.

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Что говорят в аэропорту

В Международном аэропорту Запорожья журналистам рассказали, что в связи с усложненными погодными условиями возможны перенос времени вылета и прибытия рейсов.

Из-за непогоды в Украине задерживаются поезда

В частности, из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются в пути поезда, которые отправляются из Киева и курсируют в направлении юга и запада Украины и обратно.

На 47 минут задерживается поезд №12 Киев – Новоалексеевка и более чем на 2 часа – поезд №81 Харьков – Новоалексеевка.

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