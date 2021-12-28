Погодний апокаліпсис: у Запоріжжі не зміг приземлитися літак із Єгипту

Літак не приземлився у Запоріжжі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі не зміг приземлитися літак із Єгипту. Лайнер полетів в аеропорт Харкова.

Про це пише Inform.zp.

Реклама

"Рейс "Шарм-ель-Шейх – Запоріжжя" мав прибути до Запоріжжя о 12:00. Але погодні умови у місті завадили цьому. Літак відлетів до Харкова і вже приземлився там", – пише видання.

У повідомленні зазначили, що через погану погоду літак, який виконував рейс "Стамбул-Запоріжжя", також не зміг приземлитися в аеропорту.

Що кажуть в аеропорту

У Міжнародному аеропорту Запоріжжя журналістам розповіли, що через ускладнені погодні умови можливе перенесення часу вильоту та прибуття рейсів.

Реклама

Через негоду в Україні затримуються потяги

Зокрема, через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі потяги, які відправляються з Києва та курсують у напрямку півдня та заходу України та назад.

На 47 хвилин затримується потяг №12 Київ – Новоолексіївка та більш ніж на 2 години – потяг №81 Харків – Новоолексіївка.

Раніше ми писали: