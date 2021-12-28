Погодний апокаліпсис: у Запоріжжі не зміг приземлитися літак із Єгипту

Літак не приземлився у Запоріжжі / Фото: Колаж: Сьогодні
У Запоріжжі не зміг приземлитися літак із Єгипту. Лайнер полетів в аеропорт Харкова.
Про це пише Inform.zp.
"Рейс "Шарм-ель-Шейх – Запоріжжя" мав прибути до Запоріжжя о 12:00. Але погодні умови у місті завадили цьому. Літак відлетів до Харкова і вже приземлився там", – пише видання.
У повідомленні зазначили, що через погану погоду літак, який виконував рейс "Стамбул-Запоріжжя", також не зміг приземлитися в аеропорту.
Що кажуть в аеропорту
У Міжнародному аеропорту Запоріжжя журналістам розповіли, що через ускладнені погодні умови можливе перенесення часу вильоту та прибуття рейсів.
Через негоду в Україні затримуються потяги
Зокрема, через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі потяги, які відправляються з Києва та курсують у напрямку півдня та заходу України та назад.
На 47 хвилин затримується потяг №12 Київ – Новоолексіївка та більш ніж на 2 години – потяг №81 Харків – Новоолексіївка.
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