Погоня со стрельбой на границе: контрабандисты протаранили авто пограничников

На Буковине контрабандисты протаранили авто пограничников / Фото: Коллаж: Сегодня
В Черновицкой области пограничники со стрельбой задерживали контрабандистов. К операции привлекли нацгвардейцев, однако нарушители протаранили авто ГПСУ и скрылись.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
В "Борисполе" заблокировали крупную партию контрабандной электроники и сигарет из ОАЭ (фото)
Пограничники отдела "Красноильск" Черновицкого отряда недалеко от границы с Румынией заметили внедорожник Mitsubishi Pajero. Там злоумышленники выгружали пакеты с сигаретами из машины, а когда заметили правоохранителей, бросили все и начали бежать.
"Правонарушители на внедорожнике, опасно маневрируя и создавая явную угрозу здоровью и жизни пограничников, совершили столкновение со служебным автомобилем охранников границы", — говорится в сообщении.
В результате ДТП один пограничник получил травму.
На помощь позвали нацгвардейцев и пограничников оперативно-розыскного подразделения. Они и открыли стрельбу, чтобы поймать злоумышленников. Автомобиль остановился, однако контрабандисты убежали. Сейчас их разыскивают правоохранители.
Читайте также:
- Кто стрелял? Первые подробности обстрела погранзнака на границе с Беларусью
- На границе с Румынией нашли застреленным украинского пограничника
- Добирался во Францию: 16-летний афганец три дня ехал под прицепом фуры
- В порту под Одессой нашли 60 килограммов наркотиков. Брикеты спрятали в бананах – видео