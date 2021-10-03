Погоня зі стріляниною на кордоні: контрабандисти протаранили авто прикордонників

На Буковині контрабандисти протаранили авто прикордонників / Фото: Колаж: Сьогодні
У Чернівецькій області прикордонники зі стріляниною затримували контрабандистів. До операції залучили нацгвардійців, однак порушники протаранили авто ДПСУ і зникли.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
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Прикордонники відділу "Красноїльськ" Чернівецького загону недалеко від кордону з Румунією помітили позашляховик Mitsubishi Pajero. Там зловмисники вивантажували пакети із сигаретами з машини, а коли помітили правоохоронців, кинули все і почали втікати.
"Правопорушники на позашляховику, небезпечно маневруючи та створюючи явну загрозу здоров’ю та життю прикордонників, здійснили зіткнення зі службовим автомобілем охоронців кордону", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок ДТП один прикордонник отримав травму.
На допомогу покликали нацгвардійців і прикордонників оперативно-розшукового підрозділу. Вони і відкрили стрілянину, щоб зловити зловмисників. Автомобіль зупинився, однак контрабандисти втекли. Тепер їх розшукують правоохоронці.
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