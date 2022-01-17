Похитили и закопали в погребе. В Запорожской области нашли мертвым мальчика

В Запорожской области нашли мертвым ребенка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области нашли мертвым 11-летнего Максима Самофалова, который исчез еще 29 августа 2021 года. Его тело обнаружили закопанным в погребе на территории частного дома.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

Труп нашли в Акимовской ОТГ, его уже направили на экспертизу.

Полицейские уже нашли двоих подозреваемых – это ранее судимые 46-летний и 26-летний мужчины. Еще в конце августа 2021 года мужчины похитили ребенка, две недели держали в подвале, после чего убили. Тело Максима мужчины закопали прямо в погребе.

Следователи открыли уголовные производства за умышленное убийство и похищение ребенка. Сейчас они разыскивают вероятных убийц.

Как могут наказать преступников?

Уголовные производства начали по ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 115 и ч. 3 ст. 146 УК Украины.