Викрали та закопали у погребі. У Запорізькій області знайшли мертвим хлопчика

У Запорізькій області знайшли мертвою дитину / Фото: Колаж: Сьогодні

В Запорізькій області знайшли мертвим 11-річного Максима Самофалова, який зник ще 29 серпня 2021 року. Його тіло виявили закопаним у льоху на території приватного будинку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області.

Труп знайшли у Якимівській ОТГ, його вже направили на експертизу.

Поліцейські вже знайшли двох підозрюваних – це раніше засуджені 46-річний та 26-річний чоловіки. Ще наприкінці серпня 2021 року чоловіки викрали дитину, два тижні тримали у льоху, після чого вбили. Тіло Максима чоловіки закопали прямо у льоху.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за умисне вбивство та викрадення дитини. Тепер вони шукають ймовірних убивць.

Як можуть покарати злочинців?

Кримінальні провадження почали за ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 115 та ч. 3 ст. 146 КК України.