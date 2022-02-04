Пока дедушка был в бане. Под Сумами пенсионер развращал шестилетнюю девочку

В Сумской области развращали маленькую девочку. Фото: коллаж "Сегодня"
В Сумской области 62-летний мужчина развращал несовершеннолетнюю девочку. Суд приговорил преступника к 6 годам лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.
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Как стало известно, в гости к 62-летнему мужчине периодически приезжал родственник с малолетней внучкой, чтобы попариться в бане.
Пока дедушка девочки был в бане, его родственник совершал с шестилетней девочкой развратные действия. Около года ребенок молчал, но потом решился рассказать матери.
Женщина немедленно обратилась в полицию. Несмотря на то, что обвиняемый отрицал свою вину, в ходе следствия факт развращения подтвердился.
В Харькове отец развращал 10-летнюю дочь
В Харькове будут судить мужчину, который совершал развратные действия в отношении 10-летней дочери. Ему грозит срок от восьми до двенадцати лет.
В августе 2021 года к правоохранителям обратилась мать 10-летней девочки с заявлением о том, что ее бывший муж совершал развратные действия в отношении их общей малолетней дочери.
Как выяснилось, через Сеть неизвестная женщина послала ей видеозапись, на которой ее бывший муж, находясь вместе с дочерью, совершал развратные действия.
Кроме того, мужчина производил детскую порнографию и хранил материалы в своем мобильном телефоне.
16 декабря окружной прокуратурой направлен обвинительный акт в отношении мужчины в суд.
Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.