Пока дедушка был в бане. Под Сумами пенсионер развращал шестилетнюю девочку

В Сумской области развращали маленькую девочку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сумской области 62-летний мужчина развращал несовершеннолетнюю девочку. Суд приговорил преступника к 6 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.

Реклама

Подробности

Как стало известно, в гости к 62-летнему мужчине периодически приезжал родственник с малолетней внучкой, чтобы попариться в бане.

Пока дедушка девочки был в бане, его родственник совершал с шестилетней девочкой развратные действия. Около года ребенок молчал, но потом решился рассказать матери.

Женщина немедленно обратилась в полицию. Несмотря на то, что обвиняемый отрицал свою вину, в ходе следствия факт развращения подтвердился.

Реклама

В Харькове отец развращал 10-летнюю дочь

В Харькове будут судить мужчину, который совершал развратные действия в отношении 10-летней дочери. Ему грозит срок от восьми до двенадцати лет.

В августе 2021 года к правоохранителям обратилась мать 10-летней девочки с заявлением о том, что ее бывший муж совершал развратные действия в отношении их общей малолетней дочери.