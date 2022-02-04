Поки дідусь був у лазні. Під Сумами пенсіонер розбещував шестирічну дівчинку

На Сумщині розбещували маленьку дівчинку. Фото: колаж "Сьогодні"
У Сумській області 62-річний чоловік розбещував неповнолітню дівчинку. Суд засудив злочинця до 6 років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної прокуратури.
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Як стало відомо, у гості до 62-річного чоловіка періодично приїжджав родич із малолітньою онукою, щоб попаритися у лазні.
Поки дідусь дівчинки був у лазні, його родич чинив із шестирічною дівчинкою розпусні дії. Близько року дитина мовчала, але потім зважилася розповісти матері.
Жінка негайно звернулася до поліції. Незважаючи на те, що обвинувачений заперечував свою провину, під час слідства факт розпусти підтвердився.
У Харкові батько розбещував 10-річну доньку
У Харкові судитимуть чоловіка, який чинив розпусні дії щодо 10-річної доньки. Йому загрожує строк від восьми до дванадцяти років.
У серпні 2021 року до правоохоронців звернулася мати 10-річної дівчинки із заявою про те, що її колишній чоловік чинив розпусні дії щодо їхньої спільної малолітньої доньки.
Як з'ясувалося, через Мережу невідома жінка надіслала їй відеозапис, на якому її колишній чоловік, перебуваючи разом із дочкою, чинив розпусні дії.
Крім того, чоловік виробляв дитячу порнографію та зберігав матеріали у своєму мобільному телефоні.
16 грудня окружною прокуратурою направлено обвинувальний акт щодо чоловіка до суду.
Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.