Пока мама пила дома: в Днепре 10-летняя девочка просила мылостыню на лекарства

У ребенка был бронхит / Коллаж "Сегодня"
В Днепре 10-летняя девочка просила милостынюсебе на лекарства от бронхита.
Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.
Ребенок просил деньги и кашлял
Патрульных в больницу вызвал мужчина, который заметил на улице девочку. Ребенок сильно кашлял, поэтому он отвез его в медучреждение.
Девочка пришла из школы домой. Там была пьяная мама. Ребенок самостоятельно пошел в аптеку из-за того, что она заболела.
Врач осмотрел девочку. Предварительный диагноз – острый бронхит с подозрением на пневмонию. Ее госпитализировали.
Матери ребенка сообщили о местонахождении ее дочери. В дальнейшем делом будет заниматься ювенальная превенция.
Бабушка просила милостыню
В Виннице на улице Соборной правоохранители разоблачили 35-летнюю молодую женщину, которая занималась попрошайничеством под видом старушки.
"Доставив ее в участок, работники полиции установили личность попрошайки. Ею оказалась 35-летняя жительница города Коростень Житомирской области. Женщина призналась, что за время попрошайничества зарабатывает около 200 гривен. Проживает в гостинице", – сообщают в пресс-службе полиции.
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