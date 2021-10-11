"Политический заказ": Труханов высказался об избрании ему меры пресечения

Суд над Трухановым продолжается. Фото: коллаж "Сегодня"
Мэр Одессы Геннадий Труханов, которому суд избирает меру пресечения, заявил, что до сих пор не понимает, какое подозрение ему вручили и какой он нанес ущерб.
Об этом городской голова сообщил "Сегодня".
"Есть надежда, что в нашей стране будут бороться с коррупцией"
Труханов рассказал, что он проконсультировался со специалистом, и не понимает, что за подозрение ему вручили, и какой ущерб он нанес.
"Я проконсультировался со специалистом и не понимаю, что это за подозрение и какой ущерб. У меня все-таки есть еще надежда, что если в нашей стране решили бороться с коррупцией, то так и будет, а не выполнять политические заказы. Если кто-то совершил преступление, то он должен отвечать. Наказание или обвинение должно быть адресным, а не просто так. Вы просто послушайте всю абсурдность фраз и обвинений прокурора, он сам себе противоречит", – заявил мэр Одессы.
Заседание 8 октября
В пятницу судьи перенесли заседание на сегодня, так как за десять часов так и не смогли предъявление обвинения.
Также мэр Одессы во время перерыва в суде рассказал свою версию возникновения уголовного дела против него. Он заявил, что суммы залога в 120 млн грн, на которой настаивает обвинение, у него нет.
Кроме того, Труханов сообщил информацию, что в свое время Михаил Саакашвили говорил с руководством НАБУ о необходимости его преследования.
Детали происшествия
6 октября о подозрении сообщено городскому голове Одессы и еще трем чиновникам Одесского горсовета в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы.
Следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные – соучастники совершения других преступлений.
В чем обвиняют чиновников
Участники преступной организации в сговоре разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной громады Одессы (далее – ОТГ) для ее дальнейшей передачи под застройку.
В результате за период с 2016 по 2019 года ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн.
Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. На данный момент следственные действия продолжаются.
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