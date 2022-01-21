Помогали спецслужбы РФ. В Кривом Роге студент "минировал" колледж (фото, видео)

В Кривом Роге поймали псевдоминера. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге Днепропетровской области СБУ задержала парня, который "минировал" местный колледж. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Реклама

Подробности

Псевдоминером оказался студент другого местного колледжа, который заказал "минирование" у администратора одного из российских закрытых телеграм-чатов, управляемого спецслужбами РФ.

Анонимное письмо о "минировании" отправили 20 января на электронную почту горячей линии СБУ и самого колледжа.

Автор сообщения представился "российским террористом" и потребовал 250 тыс. грн выкупа, "чтобы теракта не произошло".

Реклама

Правоохранители сразу осуществили необходимые проверки и не обнаружили взрывных предметов в колледже.

Хотел дистанционку

Личность псевдоминера установили и задержали. Свой поступок он мотивировал тем, что желал, чтобы колледж перевели на дистанционную форму обучения.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Реклама

Школьники и студенты устраивают массовые "минирования"

Наши источники в правоохранительных органах рассказали, что сейчас большинство псевдоминирований идет от школьников и студентов, которые "заказывают" минирование в закрытых телеграмах, курируемых ФСБ. Российские спецслужбы делают это сознательно, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию.

Студент "минировал" местный колледж. Фото: пресс-служба СБУ

Волна "минирований" в Украине

Ранее мы писали: