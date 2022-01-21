Допомагали спецслужби РФ. У Кривому Розі студент "мінував" коледж (фото, відео)

У Кривому Розі зловили псевдомінера. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кривому Розі Дніпропетровської області СБУ затримала хлопця, який "мінував" місцевий коледж. Тепер йому загрожує до шести років ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Псевдомінером виявився студент іншого місцевого коледжу, який замовив "мінування" в адміністратора одного з російських закритих телеграм-чатів, керованого спецслужбами РФ.

Анонімний лист про "мінування" відправили 20 січня на електронну пошту гарячої лінії СБУ та самого коледжу.

Автор повідомлення представився "російським терористом" і зажадав 250 тис. грн викупу, "щоб теракту не сталося".

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Правоохоронці одразу здійснили необхідні перевірки й не виявили вибухових предметів у коледжі.

Хотів дистанційку

Особу псевдомінера встановили та затримали. Свій вчинок він мотивував тим, що хотів, щоб коледж перевели на дистанційну форму навчання.

За цим фактом порушено кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

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Школярі та студенти влаштовують масові "мінування"

Наші джерела в правоохоронних органах розповіли, що зараз більшість псевдомінувань іде від школярів і студентів, які "замовляють" мінування в закритих телеграмах, якими керують ФСБ. Російські спецслужби роблять це свідомо, щоб сіяти паніку та дестабілізувати ситуацію.

Студент "мінував" місцевий коледж. Фото: пресслужба СБУ

Хвиля "мінувань" в Україні

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