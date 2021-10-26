Пора доставать шапки: синоптики озвучили прогноз погоды в Харькове

Погода в Харькове на 27 октября / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 27 октября, в Харькове ночью будут заморозки. Температура воздуха ночью опустится до -6 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем температура воздуха будет колебаться от 9 до 11 градусов выше нуля. С самого утра небо укроется облаками и останется таким до самого вечера.
Ночью температура воздуха опустится от -4 до -6 градусов мороза. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.
Аномально холодный сентябрь
Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.
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