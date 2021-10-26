Настав час діставати шапки: синоптики озвучили прогноз погоди в Харкові

Погода в Харкові на 27 жовтня / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 27 жовтня, у Харкові вночі будуть заморозки. Температура повітря вночі опуститься до -6 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів вище за нуль. З самого ранку небо вкриється хмарами і залишиться таким до самого вечора.
Вночі температура повітря опуститься від -4 до -6 градусів морозу. Вітер південно-західний 3-8 м/с.
Аномально холодний вересень
Метеорологічна осінь прийшла до Києва лише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь розпочалася у Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.
За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.
Раніше ми писали:
- який буде зима в Україні . Між дуже холодними періодами на українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
- Україні потрібно готуватися до природних катастроф. Найближчими роками в країні змінюватиметься клімат.