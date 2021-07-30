Потерял память и ездил по Украине. На Волыни нашли мужчину, исчезнувшего 4 месяца назад

Пенсионера привезли домой / Фото: Нацполиция
Полицейские нашли 63-летнего мужчину из Хмельницкой области, который ушел из дома еще в марте. Мужчина потерял память и все это время путешествовал по Украине.
Об этом сообщили в Шепетовском районном управлении полиции.
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Пенсионер из села Норилов, у него частые провалы в памяти. Когда в марте он ушел из дома, родственники начали искать самостоятельно, потому что он уже не раз исчезал. После неудачных попыток родные обратились в полицию.
"Первоочередные меры не принесли результата – дедушка как "как сквозь землю провалился", внезапно и бесследно исчез", – говорят в полиции.
Нашли его спустя 4 месяца за 200 км от дома – в Волынской области. Как выяснили полицейские, пенсионер сначала ездил по Украине, а затем обессиленный приехал в Ковельский район на Волыни. Там медики его госпитализировали и сообщили в полицию.
Мужчина не помнит, почему ушел из дома, однако был рад вернуться.
Напомним, в Полтаве разыскивают 42-летнюю женщину, которая через пару минут после того, как вышла с работы, села в автомобиль и больше ее никто не видел.
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