Потерял память и ездил по Украине. На Волыни нашли мужчину, исчезнувшего 4 месяца назад

Дедушка уже не помнит, почему ушел из дома – сейчас он находится в родном селе

Пенсионера привезли домой / Фото: Нацполиция

Полицейские нашли 63-летнего мужчину из Хмельницкой области, который ушел из дома еще в марте. Мужчина потерял память и все это время путешествовал по Украине.

Об этом сообщили в Шепетовском районном управлении полиции.

Читайте также: Поехали на море и бесследно исчезли. В Винницкой области разыскивают семью с ребенком

Пенсионер из села Норилов, у него частые провалы в памяти. Когда в марте он ушел из дома, родственники начали искать самостоятельно, потому что он уже не раз исчезал. После неудачных попыток родные обратились в полицию.

"Первоочередные меры не принесли результата – дедушка как "как сквозь землю провалился", внезапно и бесследно исчез", – говорят в полиции.

Нашли его спустя 4 месяца за 200 км от дома – в Волынской области. Как выяснили полицейские, пенсионер сначала ездил по Украине, а затем обессиленный приехал в Ковельский район на Волыни. Там медики его госпитализировали и сообщили в полицию.

Реклама

Мужчина не помнит, почему ушел из дома, однако был рад вернуться.

Напомним, в Полтаве разыскивают 42-летнюю женщину, которая через пару минут после того, как вышла с работы, села в автомобиль и больше ее никто не видел.

Мы также писали, что в Днепропетровской области пропал восьмилетний мальчик, который пошел играть на детскую площадку.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в последнем выпуске "Сегодня":