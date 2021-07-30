Втратив пам'ять і їздив по Україні. На Волині знайшли чоловіка, який зник 4 місяці тому

Дідусь вже не пам'ятає, чому пішов з дому – зараз він знаходиться у рідному селі

Пенсіонера привезли додому / Фото: Нацполиция

Поліцейські знайшли 63-річного чоловіка з Хмельницької області, який пішов з дому ще в березні. Чоловік втратив пам'ять і весь цей час подорожував по Україні.

Про це повідомили в Шепетівському районному управлінні поліції.

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Пенсіонер з села Норилів, у нього часті провали в пам'яті. Коли в березні він пішов з дому, родичі почали шукати самостійно, тому що він вже не раз зникав. Після невдалих спроб рідні звернулися у поліцію.

"Першочергові заходи не принесли результату – дідусь як "як крізь землю провалився", раптово і безслідно зник", – кажуть у поліції.

Знайшли його через 4 місяці за 200 км від дому – у Волинській області. Як з'ясували полицейські, пенсіонер спочатку їздив по Україні, а потім знесилений приїхав у Ковельський район на Волині. Там медики його госпіталізували і повідомили в поліцію.

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Чоловік не пам'ятає, чому пішов з дому, проте був радий повернутися.

Нагадаємо, у Полтаві розшукують 42-річну жінку, яка через пару хвилин після того, як вийшла з роботи, сіла в автомобіль і більше її ніхто не бачив .

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