Потеряла сознание и не дышала. В Запорожье 12-летняя девочка спасла свою мать от смерти

Диспетчер все время оставалась на связи с подростком / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье несовершеннолетняя девочка спасла свою мать от смерти. Женщине стало плохо, и до приезда скорой помощи дочь оказывала ей реанимационную помощь.

Об этом сообщает Областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook.

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Так, в Центр поступил вызов от девочки 12 лет по поводу того, что ее 35-летняя мать потеряла сознание и не дышит.

"Диспетчер сразу направила на место происшествия ближайшую бригаду и начала давать рекомендации относительно постдиспетчерской поддержки и проведения реанимационных мероприятий", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что диспетчер все время оставалась на связи (примерно 11 минут) и предоставляла рекомендации девочке до приезда бригады медиков.

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"Сразу начатые подростком реанимационные мероприятия под контролем диспетчера оперативно-диспетчерского управления позволили бригаде продолжить реанимационные мероприятия и получить положительный результат", – добавляют медики.

После оказания помощи женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу.

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Под Киевом скорая застряла по дороге к пациенту

Очень важно, чтобы медики вовремя приезжали на вызов. Так как это может трагически закончиться для пациента.

Мы писали, что в Киевской области на улице Заречной в пгт Володарка застрял автомобиль Киевского областного центра экстренной медицинской помощи, который ехал на вызов.

Спасатели установили, что автомобиль скорой помощи застрял на обочине дороги и не может двигаться дальше.

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