Знепритомніла і не дихала. У Запоріжжі 12-річна дівчинка врятувала свою матір від смерті

Диспетчер весь час залишалася на зв'язку з підлітком / Фото: Колаж: Сьогодні
У Запоріжжі неповнолітня дівчинка врятувала свою матір від смерті. Жінці стало погано, і до приїзду швидкої допомоги дочка надавала їй реанімаційну допомогу.
Про це повідомляє Обласний центр екстреної медичної допомоги в Facebook.
Так, в Центр надійшов виклик від дівчинки 12 років стосовно того, що її 35-річна мати втратила свідомість і не дихає.
"Диспетчер одразу направила на місце події найближчу бригаду і почала надавати рекомендації стосовно постдиспетчерської підтримки і проведення реанімаційних заходів", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що диспетчер весь час залишалася на зв'язку (приблизно 11 хвилин) і надавала рекомендації дівчинці до приїзду бригади медиків.
"Одразу розпочаті підлітком реанімаційні заходи під контролем диспетчера оперативно-диспетчерського управління дозволили бригаді продовжити реанімаційні заходи та отримати позитивний результат", – додають медики.
Після надання допомоги жінка у важкому стані була госпіталізована в лікарню.
Під Києвом "швидка" застрягла дорогою до пацієнта
Дуже важливо, щоб медики вчасно приїжджали на виклик. Оскільки це може трагічно закінчитися для пацієнта.
Ми писали, що в Київській області на вулиці Зарічній в смт Володарка застряг автомобіль Київського обласного центру екстреної медичної допомоги, який їхав на виклик.
Рятувальники встановили, що автомобіль швидкої допомоги застряг на узбіччі дороги і не може рухатися далі.
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