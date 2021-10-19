Знепритомніла і не дихала. У Запоріжжі 12-річна дівчинка врятувала свою матір від смерті

Диспетчер весь час залишалася на зв'язку з підлітком / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі неповнолітня дівчинка врятувала свою матір від смерті. Жінці стало погано, і до приїзду швидкої допомоги дочка надавала їй реанімаційну допомогу.

Про це повідомляє Обласний центр екстреної медичної допомоги в Facebook.

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Так, в Центр надійшов виклик від дівчинки 12 років стосовно того, що її 35-річна мати втратила свідомість і не дихає.

"Диспетчер одразу направила на місце події найближчу бригаду і почала надавати рекомендації стосовно постдиспетчерської підтримки і проведення реанімаційних заходів", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що диспетчер весь час залишалася на зв'язку (приблизно 11 хвилин) і надавала рекомендації дівчинці до приїзду бригади медиків.

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"Одразу розпочаті підлітком реанімаційні заходи під контролем диспетчера оперативно-диспетчерського управління дозволили бригаді продовжити реанімаційні заходи та отримати позитивний результат", – додають медики.

Після надання допомоги жінка у важкому стані була госпіталізована в лікарню.

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Під Києвом "швидка" застрягла дорогою до пацієнта

Дуже важливо, щоб медики вчасно приїжджали на виклик. Оскільки це може трагічно закінчитися для пацієнта.

Ми писали, що в Київській області на вулиці Зарічній в смт Володарка застряг автомобіль Київського обласного центру екстреної медичної допомоги, який їхав на виклик.

Рятувальники встановили, що автомобіль швидкої допомоги застряг на узбіччі дороги і не може рухатися далі.

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