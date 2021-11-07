Потерялся или сбежал? Под Харьковом заметили гуляющего верблюда (фото)

В Харьковской области заметили верблюда. Фото: коллаж "Сегодня"
В воскресенье, 7 ноября, в Харьковской области заметили верблюда. Он гулял вдали от населенного пункта.
Соответствующие фото животного опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".
Под Харьковом гулял верблюд
Как сообщили очевидцы, 7 ноября в Харьковском районе видели гуляющего верблюда, вдали от населенного пункта – в сторону Липцев.
"Может быть потерялся или сбежал?" – написали очевидцы.
Пользователи Сети в комментариях отметили, что в этом районе часто можно увидеть гуляющих верблюдов. Как оказалось, там есть ферма, на которой их содержат.
- "На жуках раньше гулял, еще годиков 5 назад, все в норме"
- "Это село Слобожанское? Их там фермеры держат, часто на природе гуляют"
- "Они там частенько гуляют и уже не первый год"
Ранее мы писали:
Во львовском парке "Высокий замок" увидели редкую краснокнижную змею эскулапов полоз. Змея неядовитая, а попала она во Львов из карпатского леса в чьей-то машине.
В Голосеевском районе Киева искали двухметрового удава, который потерялся во время прогулки.