Повод для вторжения РФ? В Горловке на химзаводе произошла утечка аммиака

Химическое загрязнение, которое произошло в Горловке, может привести к экологической катастрофе на востоке Украины/Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 15 января, в Горловке на химзаводе "Стирол" произошла утечка аммиака. Разведка считает, что это может стать поводом для вторжения России.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Все из-за ненадлежащей герметичности?

По данным разведки, 14 января 2022 года оккупационные власти доставили в оккупированный город на ПАО "Концерн Стирол" определенное количество емкостей с аммиаком. Их герметичность была ненадлежащей, а из-за этого произошла значительная утечка опасного для окружающей среды и людей вещества.

"Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ", – говорится в сообщении разведки Минобороны.

Также, по данным разведки, произошедшее в Горловке химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке Украины.

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В Одессе случилась утечка опасного вещества

В Одессе 1 декабря произошло ЧП на предприятии на улице Боровского. Там прорвало 800-литровую цистерну с хлором – произошла утечка опасного вещества.

На место приехали спасатели, они подавали воду, чтобы "посадить" опасные пары хлора распыленными струями. На разгерметизированную емкость наложили бандаж и таким образом остановили утечку.

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