Привід для вторгнення РФ? У Горлівці на хімзаводі стався витік аміаку

Хімічне забруднення, яке сталося у Горлівці, може призвести до екологічної катастрофи на сході України / Коллаж "Сьогодні"

У Горлівці на хімзаводі "Стирол" стався витік аміаку сьогодні, 15 січня. Розвідка вважає, що це може бути приводом для вторгнення Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Все через неналежну герметичність?

За даними розвідки, 14 січня 2022 року окупаційна влада доставила до окупованого міста на ПАТ "Концерн Стирол" певну кількість ємностей з аміаком. Їхня герметичність була неналежною, а через це стався значний витік небезпечної для навколишнього середовища та людей речовини.

"Викликана діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин", – йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.

Також, за даними розвідки, хімічне забруднення, що сталося в Горлівці, може призвести до екологічної катастрофи на сході України.

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В Одесі стався витік небезпечної речовини

В Одесі 1 грудня сталося НП на підприємстві на вулиці Боровського. Там прорвало 800-літрову цистерну з хлором – стався витік небезпечної речовини.

На місце приїхали рятувальники, вони подавали воду, щоб "посадити" небезпечні пари хлору розпорошеними струменями. На розгерметизовану ємність наклали бандаж і таким чином зупинили витік.

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