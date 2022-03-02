Повреждена больница и админздание: как выглядит Чернигов после обстрела (фото)

Оккупанты обстреливают жилые дома / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреливают все на своем пути. Очередной обстрел произошел сегодня 2 марта в Чернигове – повредили больницу и админздание.

Об этом пишет "Суспільне".

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"Обстрел в районе черниговского политеха. Райотдел полиции: сорвало крышу, вылетели окна. В помещении были люди, но предварительно – без погибших. Райбольница: снаряд попал в админздание. В корпусах вылетели окна", – говорится в сообщении.

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Война РФ против Украины

Как заявляли в Москве, главная цель нападения на Украину – сменить власть в Киеве на лояльную Кремлю, а также чтобы Киев отказался от планов по вступлению в НАТО. Однако президент Украины Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой капитуляции не будет и сам он не намерен бежать из страны.

Ради осуществления своей цели оккупанты подослали Зеленскому сотни наемных убийц. Речь о более чем 400 наемниках ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента Украины и подготовить почву для захвата власти Россией.

Также в сторону Киева бросили элитные подразделения "кадыровцев". Однако им не суждено было достичь цели – в ФСБ их сразу "слили" украинцам, после чего их подразделение уничтожили.

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