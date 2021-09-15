Поздравила мэра. Под Одессой чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете – видео

В Черноморске для мэра подготовили постановку на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня
В Одесской области мэра Черноморска оригинально поздравили с днем рождения. В горсовете начальник управления культуры Юлия Кристанова переоделась в балерину и станцевала мэру "Лебединое озеро".
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале 8NEWS.
На записи видно, что перед сессией в зале зазвучала музыка из "Лебединого озера" и, под угрозы Чумного доктора, появилась Юлия Кристанова на пуантах. После танца чиновницы на сцене появился злодей в чумном костюме, которого "победил" именинник.
Зрители встретили перфоманс бурными овациями.
- Напомним, ранее мэрия Одессы сдала в аренду туалеты за 300 тысяч в месяц. По итогам торгов, его победитель готов платить ежемесячно по 2135 грн за 1 кв. м общественных туалетов и душевых.
- А в Роменском горсовете (Сумская область) заведующая сектором управления персоналом подсыпала землю под кабинеты коллег, ее зафиксировали установленные в здании камеры наблюдения. Местные говорят, что земля была с кладбища и все дело якобы в "черной магии".