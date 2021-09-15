Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Новости Одессы

Поздравила мэра. Под Одессой чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете – видео

Татьяна Очеретяная
15 сентября, 21:07
Заседание Черноморского горсовета в день рождения мэра города начался с постановки и поздравления чиновника

В Черноморске для мэра подготовили постановку на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области мэра Черноморска оригинально поздравили с днем рождения. В горсовете начальник управления культуры Юлия Кристанова переоделась в балерину и станцевала мэру "Лебединое озеро".

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале 8NEWS.

Читайте также:

На записи видно, что перед сессией в зале зазвучала музыка из "Лебединого озера" и, под угрозы Чумного доктора, появилась Юлия Кристанова на пуантах. После танца чиновницы на сцене появился злодей в чумном костюме, которого "победил" именинник.

Реклама

Зрители встретили перфоманс бурными овациями.

Реклама