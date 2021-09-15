Поздравила мэра. Под Одессой чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете – видео

В Черноморске для мэра подготовили постановку на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области мэра Черноморска оригинально поздравили с днем рождения. В горсовете начальник управления культуры Юлия Кристанова переоделась в балерину и станцевала мэру "Лебединое озеро".

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале 8NEWS.

На записи видно, что перед сессией в зале зазвучала музыка из "Лебединого озера" и, под угрозы Чумного доктора, появилась Юлия Кристанова на пуантах. После танца чиновницы на сцене появился злодей в чумном костюме, которого "победил" именинник.

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Зрители встретили перфоманс бурными овациями.