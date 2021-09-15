Привітала мера. Під Одесою чиновниця у костюмі балерини станцювала в міськраді – відео

У Чорноморську для мера підготували постановку на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одеській області мера Чорноморська оригінально привітали з днем народження. У міськраді начальник управління культури Юлія Крістанова переодяглася в балерину і станцювала меру "Лебедине озеро".

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі 8NEWS.

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На записі видно, що перед сесією в залі зазвучала музика з "Лебединого озера" і, під погрози Чумного лікаря, з'явилася Юлія Крістанова в пуантах. Після танцю чиновниці на сцені з'явився лиходій в чумному костюмі, якого "переміг" іменинник.

Глядачі оцінили перфоманс бурхливими оваціями.