Предотвратили "диверсию". В Житомирской области СБУ провела военные учения – фото

СБУ предотвратила "диверсию" на военном объекте / Фото: Коллаж: Сегодня

В Житомирской области силовики отработали алгоритмы совместных действий по обезвреживанию условных "диверсионных" групп.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Каким было задание?

По легенде учений, в приграничный район прибыла враждебная "диверсионная" группа для дестабилизации ситуации в регионе. Чтобы реализовать это, они пытались проникнуть в одну из воинских частей для осуществления серии "взрывов".

Фото: пресс-служба СБУ

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Военнослужащие ВСУ блокировали попытки злоумышленников скрыто попасть на территорию стратегического объекта и обезвредили двух диверсантов.

В ходе учебной операции спецназовцы СБУ установили местонахождение и нейтрализовали других участников "вражеской" группы, которые скрывались в заброшенном здании пограничного населенного пункта.

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Фото: пресс-служба СБУ

"Целью проведения тренировок стала отработка составляющих межведомственного взаимодействия для предотвращения возможных диверсионных и террористических угроз", – говорится в сообщении.

Тренировки проводились в условиях максимально приближенных к реальным вблизи государственной границы с Республикой Беларусь.

Фото: пресс-служба СБУ

Кто участвовал в учениях?

В мероприятиях участвовали подразделения:

СБУ,

Вооруженных Сил Украины,

Национальной полиции,

Госслужбы по чрезвычайным ситуациям,

Национальной гвардии,

а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Фото: пресс-служба СБУ

Украинские летчики проводят масштабные учения

Тактическая авиация Воздушных сил отрабатывает ракетно-бомбовые удары по танковым колоннам. Тренировка проходила на авиационном полигоне Поворск в Волынской области.

Истребители Су-27 и МиГ-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно как минимум с трех аэродромов нанесли ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской бронетехники и живой силе противника.

Использовались авиационные средства поражения разных калибров: от неуправляемых авиационных ракет до боеприпасов весом 500 кг.

Командующий Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук положительно отметил работу военных летчиков, ведь все цели уничтожены.

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