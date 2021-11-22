Причастился на 17 тысяч гривен: в Закарпатской области священника оштрафовали за пьяную езду

Врачи в крови мужчины обнаружили алкоголь/Коллаж: Сегодня

В Мукачево Закарпатской области священника поймали пьяным за рулем. Суд оштрафовал его на 17 тысяч гривен.

Об этом говорится в решении Мукачевского горрайонного суда.

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Детали нарушения

8 октября 2021 года в Мукачево на улице Ярослава Мудрого полицейские остановили священника, который ехал автомобилем Skoda Octavia. Правоохранители заподозрили его в употреблении алкоголя, поэтому он был вынужден пройти экспертизу. По заключению врачей, мужчина был нетрезв.

Суд

На судебное заседание священник не пришел и не сообщил причину. Судья рассмотрел дело без нарушителя. Мужчину признали виновным в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и оштрафовали на 17 тыс. грн. Кроме того, священник должен оплатить 454 грн судебного сбора.

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