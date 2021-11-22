Причастився на 17 тисяч гривень: у Закарпатській області священика оштрафували за п'яну їзду

Лікарі у крові чоловіка виявили алкоголь/Колаж: Сьогодні

У Мукачеві Закарпатської області священника упіймали п'яним за кермом. Суд оштрафував його на 17 тисяч гривень.

Про це йдеться в рішенні Мукачівського міськрайонного суду.

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Деталі порушення

8 жовтня 2021 року в Мукачеві на вулиці Ярослава Мудрого поліцейські зупинили священника, який їхав автомобілем Skoda Octavia. Правоохоронці запідозрили його у вживанні алкоголю, тому він був вимушений пройти експертизу. За висновками лікарів, чоловік був нетверезий.

Суд

На судове засідання священник не прийшов та не повідомив причину. Суддя розглянув справу без порушника. Чоловіка визнали винним у водінні автомобіля в стані алкогольного сп'яніння та оштрафували на 17 тис. грн. Крім того, священник повинен сплатити 454 грн судового збору.

У Києві п'яний водій протаранив мікроавтобус

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох транспортних засобів. П'яний водій автомобіля врізався в задню частину мікроавтобуса, який стояв на повороті дороги. Після удару легковий автомобіль загорівся. Очевидці дорожньо-транспортної пригоди загасили полум'я. Водій відбувся легким переляком. В автомобілі спрацювали подушки безпеки.

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