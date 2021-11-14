Пришел на службу – получил прививку. В церквях Запорожья открыли пункты вакцинации

В Запорожье можно получить прививку в храме / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье 14 ноября открыли пункты вакцинации при двух храмах – Свято-Покровском соборе и Соборе Святой Троицы.

Об этом сообщает 061.ua.

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Как работают пункты вакцинации

Свято-Покровский собор – по воскресеньям с 8:00 до 13:00 (пр. Соборный, 37);

Собор Святой Троицы по воскресеньям с 9:00 до 16:00 (ул. Культурная, 101а).

Притоиерей Дмитрий Шуляк рассказал, что среди прихожан много тех, кто хочет получить прививку.

Фото: 061.ua

"Только что вакцинировался. Все хорошо. Вопрос о вакцинации лежит вне духовной сферы и их не нужно пересекать. Каждый выбирает сам. Среди прихожан много тех, кто хотел бы привиться. Воскресный день терять нельзя, божественная литургия, вышел после службы, спросил благословения у бога и привился", - говорит он.

Фото: 061.ua

В пункте вакцинации работает две медсестры и три регистратора. За день они могут вакцинировать 150 – 200 человек. Сегодня в пункте прививки есть три вакцины, но уже на следующей неделе появится и Moderna. Однако пока в храмах было немного желающих вакцинироваться.

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Фото: 061.ua

Вакцинация в Украине

13 ноября в Украине 145 241 человека вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 65 757 человек, полностью иммунизированы 79 484 человека.

Всего с начала прививочной кампании вакцинировался 12 187 561 человек, причем полностью иммунизированы и получили две дозы 8 665 945 украинцев.