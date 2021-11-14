Прийшов на службу – отримав щеплення. У церквах Запоріжжя відкрили пункти вакцинації

У Запоріжжі можна отримати щеплення у храмі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі 14 листопада відкрили пункти вакцинації при двох храмах – Свято-Покровському соборі та соборі Святої Трійці.

Про це повідомляє 061.ua.

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Як працюють пункти вакцинації

Свято-Покровський собор – у неділю з 8:00 до 13:00 (просп. Соборний, 37);

Собор Святої Трійці – у неділю з 9:00 до 16:00 (вул. Культурна, 101-А).

Протоєрей Дмитро Шуляк розповів, що серед парафіян багато тих, хто хоче отримати щеплення.

Фото: 061.ua

"Щойно вакцинувався. Усе добре. Питання про вакцинацію лежить поза духовною сферою, і їх не потрібно перетинати. Кожен вибирає сам. Серед парафіян багато тих, хто хотів би отримати щеплення. Недільний день втрачати не можна, Божественна літургія, вийшов після служби, запитав благословення у Бога і прищепився", – каже він.

Фото: 061.ua

У пункті вакцинації працюють дві медсестри та три реєстратори. За день вони можуть вакцинувати 150-200 людей. Сьогодні в пункті щеплення є три вакцини, але вже наступного тижня з'явиться четверта, Moderna. Однак поки що у храмах було небагато охочих вакцинуватися.

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Фото: 061.ua

Вакцинація в Україні

13 листопада в Україні 145 241 особу вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 65 757 людей, повністю імунізовано 79 484 особи.

Усього з початку кампанії щеплення вакцинувалася 12 187 561 особа, причому повністю імунізовані та отримали дві дози 8 665 945 українців.