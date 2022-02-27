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Пришли попросить солярки: в Харьковской области задержали оккупантов (фото)

Валентина Шаповал
27 февраля, 17:28
Российские солдаты пришли просить солярки из-за того, что у них заглохла техника

Оккупанты сами пришли в райотдел полиции / Коллаж "Сегодня"

В Купянском район Харьковской области двое оккупантов пришли в райотдел полиции, чтобы попросить солярки. Российских военных задержали.

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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"Пришли эти двое сами своими ножками в райотдел полиции в Шевченково (Купянский район Харьковской области) и попросили скромно солярки, мол, техника у них заглохла. Ну, им и подлили наши полицейские солярки во все отверстия, чтобы в них уже никогда ничего не глохло. И приняли", – говорится в сообщении.

В Харьковской области задержали оккупантов. Фото: Ирина Венедиктова

В Харьковской области задержали оккупантов. Фото: Ирина Венедиктова

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В Харьковской области задержали оккупантов. Фото: Ирина Венедиктова

В Харьковской области задержали оккупантов. Фото: Ирина Венедиктова

Ситуация в Украине 27 февраля

  • Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты подорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости – ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ: отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.
  • Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT, сообщает "Украинская правда". В совместном решении государств ЕС и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT". Эта мера может подорвать стабильность конкретных банков, но на экспортный потенциал России никак не повлияет.
  • Ни один боец Вооруженных сил Украины не сложил оружие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
  • Украинские военнослужащие отбили Волноваху – город на юго-западе Донецкой области, сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко в Facebook. Она отметила, что сильно пострадала инфраструктура города, есть убитые гражданские лица, трупы на улицах. Люди прячутся в подвалах.
  • Прорыв вражеских сил в направлении Ирпеня подтвердился, но бойцы ВСУ сумели отбить атаку. Об этом рассказал в своем видеообращении мэр города Александр Маркушин.

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