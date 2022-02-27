Прийшли попросити солярки: на Харківщині затримали окупантів (фото)

Окупанти самі прийшли до райвідділу поліції / Колаж "Сьогодні"

У Куп'янському районі Харківської області двоє окупантів прийшли у райвідділ поліції, щоб попросити солярки. Російських військових затримали.

Про це повідомляє генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

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"Прийшли ці двоє самі своїми ніжками до райвідділу поліції у Шевченковому (Куп'янський район Харківської області) і попросили скромно солярки, мовляв, техніка у них заглухла. Ну, їм і підлили наші поліцейські солярки у всі отвори, щоб у них уже ніколи нічого не глухло. І прийняли", – йдеться у повідомленні.

На Харківщині затримали окупантів. Фото: Ірина Венедиктова

На Харківщині затримали окупантів. Фото: Ірина Венедиктова

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На Харківщині затримали окупантів. Фото: Ірина Венедиктова

На Харківщині затримали окупантів. Фото: Ірина Венедиктова

Ситуація в Україні 27 лютого

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