Призрак Белой Девы и влюбленный оборотень. Какие тайны скрывает Ужгородский замок

По легендам, возле Ужгородского замка появляется оборотень / Фото: Коллаж: Сегодня

Ужгородский замок является одним из туристических магнитов Закарпатья. Однако помимо красивой архитектуры и богатой истории, вокруг замка ходят легенды о дочери одного из владельцев замка Другета.

Сайт "Сегодня" узнал, что известно о таинственном Ужгородском замке.

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Замок уже отпраздновал свое тысячелетие, но хорошо сохранился. По легендам, в этом замке есть призрак, но появился он только в XVII веке.

Ужгородский замок. Фото camping.in.ua

Призрак Белой Девы

Как пишет "ТамТур", о замке есть несколько легенд, но они связаны с одной историей.

Первая легенда об Ужгородском замке рассказывает о времени, когда им владел граф Другет. В то время соседнее воеводство хотело захватить замок, и в город с тайной миссией отправился один из польских шляхтичей. Он приехал в Ужгород и случайно познакомился с молодой и красивой дочерью Другета.

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Как выглядит замок с высоты. Фото "Тиберий Тур"

Молодые люди полюбили друг друга, и девушка рассказала все тайны замка, даже показала тайный ход, который знала только ее семья. Узнав об измене, отец приказал заживо замуровать дочь в стене замка, а воеводу убить. С тех пор каждую ночь в замке появляется призрак девушки, которую называют Белой Девой. Она якобы ищет своего любимого, а утром исчезает.

В замке была комната для пыток. Фото: "Радио Свобода"

Еще одна история тоже рассказывает о тайном ходе, но полюбила девушка не врага, а слугу отца. Однажды он оказался в плену у врагов. Дочь Другета тайно передала ему место встречи ночью – возле одинокого дуба, к которому вел этот ход. Однако отец узнал о плане и вместо девушки слугу ждали помощники графа. В замке парня казнили на глазах у девушки, а саму ее замуровали в замковую стену. С тех пор призрак девушки каждую ночь блуждает по замку.

Влюбленный оборотень

Третья легенда рассказывает о бедном крестьянине-кузнеце Катке, который был влюблен в дочь Другета. Девушка ответила, что о свадьбе не могло быть и речи, поэтому кузнец оставил свой дом, поселился в лесу возле крепости. Вскоре воевода казнил дочь из-за раскрытия тайны.

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Как раньше выглядел замок. Фото: "Замки и храмы Украины"

Дальше история расходится: