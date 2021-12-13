Привид Білої Діви та закоханий перевертень. Які таємниці приховує Ужгородський замок

За легендами, біля Ужгородського замку з'являється перевертень / Фото: Колаж: Сьогодні

Ужгородський замок є одним із туристичних магнітів Закарпаття. Однак, крім красивої архітектури та багатої історії, навколо замку ходять легенди про дочку одного з власників замку Другета.

Сайт "Сьогодні" дізнався, що відомо про таємничий Ужгородський замок.

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Замок уже відсвяткував своє тисячоліття, але добре зберігся. За легендами, у цьому замку є примара, але з'явилася вона лише в XVII столітті.

Ужгородський замок. Фото camping.in.ua

Примара Білої Діви

Як пише "ТамТур", про замок є кілька легенд, але вони пов'язані з однією історією.

Перша легенда про Ужгородський замок розказує про період, коли ним володів граф Другет. Тоді сусіднє воєводство хотіло захопити замок, і до міста з таємною місією вирушив один із польських шляхтичів. Він приїхав до Ужгорода і випадково познайомився з молодою та гарною донькою Другета.

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Як виглядає замок із висоти. Фото "Тиберій Тур"

Молоді люди покохали одне одного, і дівчина розповіла всі таємниці замку, навіть показала таємний хід, який знала лише її сім'я. Дізнавшись про зраду, батько наказав живцем замурувати дочку в стіні замку, а воєводу вбити. Відтоді щоночі в замку з'являється примара дівчини, яку називають Білою Дівою. Вона нібито шукає свого коханого, а вранці зникає.

У замку була кімната для катувань. Фото: "Радіо Свобода"

Ще одна історія теж розповідає про таємний хід, але покохала дівчина не ворога, а батькового слугу. Якось він опинився у полоні у ворогів. Дочка Другета таємно передала йому місце зустрічі вночі – біля самотнього дуба, до якого вів цей хід. Проте батько дізнався про план і замість дівчини на слугу чекали помічники графа. У замку хлопця стратили на очах дівчини, а саму її замурували в замкову стіну. Відтоді примара дівчини щоночі блукає замком.

Закоханий перевертень

Третя легенда розповідає про бідного селянина-коваля Катка, який був закоханий у дочку Другета. Дівчина відповіла, що про весілля не могло бути й мови, тому коваль залишив свій будинок, оселився в лісі біля фортеці. Незабаром воєвода стратив доньку через розкриття таємниці.

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Який раніше був на вигляд замок. Фото: "Замки та храми України"

Далі історія розходиться: