Призыв мэра Энергодара мог быть записан под дулами оккупантов – Энергоатом

Дмитрий Орлов может быть в плену. Фото - скриншот с видео/Reuters
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов с большой долей вероятности попал в плен оккупантам. Об этом сообщает компания "Энергоатом".
Недавно было опубликовано видео с Орловым, где он призывает "не провоцировать" оккупантов.
"Есть высокая вероятность, что недавнее выступление мэра Энергодара было записано под дулом автомата. Подобные видео могут появляться и от других удерживаемых оккупантами в админзданиях руководителей ЗАЭС. Будьте бдительны! Проверяйте информацию!" – предупреждает компания.
Также сообщается, что на сайт "Энергоатома" совершаются массированные хакерские атаки.
Запорожскую АЭС захватили оккупанты
Оккупанты находятся на территории Запорожской АЭС.
"Админкорпус ЗАЭС и проходная станция – под контролем оккупантов. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок. Радиационный фон в норме. К сожалению, есть погибшие и раненые среди украинских защитников станции", – сообщают в "Энергоатоме".