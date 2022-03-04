Призыв мэра Энергодара мог быть записан под дулами оккупантов – Энергоатом

Дмитрий Орлов может быть в плену. Фото - скриншот с видео/Reuters

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов с большой долей вероятности попал в плен оккупантам. Об этом сообщает компания "Энергоатом".

Недавно было опубликовано видео с Орловым, где он призывает "не провоцировать" оккупантов.

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"Есть высокая вероятность, что недавнее выступление мэра Энергодара было записано под дулом автомата. Подобные видео могут появляться и от других удерживаемых оккупантами в админзданиях руководителей ЗАЭС. Будьте бдительны! Проверяйте информацию!" – предупреждает компания.

Также сообщается, что на сайт "Энергоатома" совершаются массированные хакерские атаки.

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