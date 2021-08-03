Проглотил наркотики во время задержания. Во Львове судили полицейских за гибель парня

Родственники парня пришли на суд с фото погибшего. Коллаж "Сегодня"
В Галицком районном суде Львова 3 августа объявили приговор инспекторам роты ТОР патрульной полиции. Их признали виновными в гибели львовянина. Парень пытался проглотить пакет с наркотиками, но подавился.
Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.
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Суд считает, что патрульные превысили служебные полномочия, повлекшие тяжкие последствия.
Шестерых копов приговорили к восьми годам тюрьмы, лишили специальных званий и запретили занимать должности в госорганах в течение трех лет. Также в постановлении суда говорится о материальной компенсации.
В полиции же подчеркнули, что не согласны с решением суда. Они считают, что обвиняемые выполняли свои служебные обязанности и пытались спасти парня. Адвокаты уже готовят апелляцию.
А вот родственники погибшего считают иначе. Они уверены – из-за патрульных умер их 22-летний Володя. Мужчина задыхался, а те якобы не только не спасали, а еще и били его.
Как это произошло?
9 февраля 2018 года в одном из игорных заведений 22-летний львовянин умер от механической асфиксии.
В тот день патрульные проверяли посетителей на наличие запрещенных предметов. Когда в кармане 22-летнего Владимира Клыма копы нащупали какой-то сверток, он резко развернулся и попытался убежать.
Во время задержания парень проглотил полиэтиленовый пакетик с наркотиками и задохнулся.
Напомним, ранее в Днепре копы "наказали" парня за отсутствие маски – он в больнице с сотрясением.
Кроме того, во Львове ранее судимый мужчина напал на патрульных.
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