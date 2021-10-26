Прохладно, но без осадков: прогноз погоды в Харькове на 26 октября (карта)

В этот день зонтики жителям Харькова не понадобятся/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 26 октября, в Харькове ожидается прохладная погода. Осадков не прогнозируют.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в Харькове ожидается температура +9-11 градусов. Ветер — южный, 3-8 м/с. Кроме того, прогнозируют переменную облачность.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает.

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