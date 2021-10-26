Прохолодно, але без опадів: прогноз погоди у Харкові на 26 жовтня (карта)

Цього дня парасольки жителям Харкова не знадобляться/Колаж: Сьогодні
У вівторок, 26 жовтня, у Харкові очікується прохолодна погода. Опадів не прогнозують.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Протягом дня у Харкові очікується температура +9-11 градусів. Вітер — південний, 3-8 м/с. Крім того, прогнозують мінливу хмарність.
Південь України перетвориться на пустелю?
У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає.
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