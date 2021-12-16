"Простите, что посс*ли на вас". Подростки устроили вечеринку на одесском кладбище (видео)

В Одессе вандалы помочились на могилы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе подростки устроили вечеринку на территории кладбища и осквернили могилы. Видео со своего "праздника" они публиковали в соцсетях, подробно рассказывая о вандализме.

Соответствующую запись опубликовали в Telegram-канале "Х*евая Одесса".

На видео подросток показал, как они с друзьями пришли на кладбище, нецензурно выражались и курили сигареты. После этого в истории в Instagram открыто заявили, что помочились на могилы умерших.

"Вишенкой на торте" стало то, что дети якобы извинились перед умершими в соцсети.

"Тишаевы, простите, что посс*ли на вас", - написали на фото.

История вандалов в соцсети. Скриншот

Наказание за вандализм

Согласно закону 194 Уголовного кодекса Украины, вандализм, то есть осквернение, повреждение или разрушение зданий или памятников в общественных местах наказываются одной из таких мер: