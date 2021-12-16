"Вибачте, що посс*али на вас". Підлітки влаштували вечірку на одеському цвинтарі (відео)

В Одесі вандали помочились на могили / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі підлітки влаштували вечірку на території цвинтаря та осквернили могили. Відео зі свого "свята" вони публікували у соцмережах, докладно розповідаючи про вандалізм.

Відповідний запис опублікували у Telegram-каналі "Х*йова Одеса".

На відео підліток показав, як вони з друзями прийшли на цвинтар, нецензурно висловлювалися та курили цигарки. Після цього в історії в Instagram відкрито заявили, що помочилися на могили померлих.

"Вишенькою на торті" стало те, що діти нібито вибачилися перед померлими в соцмережі.

"Тишаєві, вибачте, що посс*ли на вас", – написали на фото.

Історія вандалів у соцмережі. Скриншот

Покарання за вандалізм

Згідно з законом 194 Кримінального кодексу України, вандалізм, тобто осквернення, пошкодження або руйнування будівель або пам'ятників у громадських місцях караються одним із таких заходів: