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Провокации со стороны боевиков не прекращаются: где стреляли

4 августа, 08:42

Мария Дмитренко

Оккупанты продолжают провоцировать украинских военных. К счастью, погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ нет

ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе. Фото: Reuters/Ирина Рыбакова

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 3 августа, они девять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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С начала текущих суток, 4 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также напомним, на Донбассе ранен украинский военный.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

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