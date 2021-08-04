Провокації з боку бойовиків не припиняються: де стріляли

ЗСУ контролюють ситуацію на Донбасі. Фото: Reuters/Ірина Рибакова
На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 3 серпня, вони дев'ять разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
- Поблизу населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї.
- У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
- Біля Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також із стрілецької зброї.
- Неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів 82-го калібру.
- Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
- У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник застосовував міномети 82-го калібру.
- В сторону Авдіївки окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем.
- Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
- А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
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З початку поточної доби, 4 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .
Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Також нагадаємо, на Донбасі поранений український військовий.
Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:
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