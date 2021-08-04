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Провокації з боку бойовиків не припиняються: де стріляли

4 серпня, 08:42

Марія Дмитренко

Окупанти продовжують провокувати українських військових. На щастя, загиблих і постраждалих серед бійців ЗСУ немає

ЗСУ контролюють ситуацію на Донбасі. Фото: Reuters/Ірина Рибакова

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 3 серпня, вони дев'ять разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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З початку поточної доби, 4 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

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Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Також нагадаємо, на Донбасі поранений український військовий.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

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