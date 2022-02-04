"Пугаешь людей": в Одессе охранник выгнал из торгового центра девушку с ДЦП (видео)

Охранник сказал, что девушка "пугает людей" и не пустил ее в магазин / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе разгорелся очередной скандал. В торговый центр "Афина" не пропустили девушку с ДЦП. Охранник посоветовал девушке прийти в магазин с мамой.

Видео разговора с охранником опубликовал местный Telegram-канал "xydessa".

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Девушка спросила, на каком основании ее не пускают в ТЦ.

"Людей пугаешь. У вас есть родители? Люди вас не понимают, чего вы хотите. Может, с родителями лучше прийти" – спросил охранник.

Девушка сказала, что она и сама везде может ходить. На что охранник ответил, что он не понимает, чего хочет девушка.

"Люди попросили, чтобы вы не мешали. Вы кричали на весь торговый центр", – сказал мужчина.

Охранник сказал, что его попросила вывести девушку из помещения продавщица.

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Девушка поинтересовалась, на каком праве ее выгнали. Она уточнила, что хотела пойти за покупкой, а ее начали выгонять.

История закончилась тем, что мужчина просто ушел от разговора. Он даже не захотел дослушать девушку.

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Что пишут в комментариях под видео

В комментариях пишут, что в ТЦ слишком "пугливая охрана".

"Ломись с работы", – советуют охраннику под видео.

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