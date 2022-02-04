"Лукаєш людей": в Одесі охоронець вигнав із торгового центру дівчину з ДЦП (відео)

Охоронець сказав, що дівчина "лякає людей" і не пустив її до магазину / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі спалахнув черговий скандал. У торговий центр "Афіна" не пропустили дівчину з ДЦП. Охоронець порадив дівчині прийти до магазину з мамою.

Відео розмови з охоронцем опублікував місцевий Telegram-канал "xydessa".

Реклама

Дівчина запитала, на якій підставі її не пускають до ТЦ.

"Людей лякаєш. У вас є батьки? Люди вас не розуміють, чого ви хочете. Може, з батьками краще прийти?" – запитав охоронець.

Дівчина сказала, що вона сама скрізь може ходити. На що охоронець відповів, що не розуміє, чого хоче дівчина.

"Люди попросили, щоб ви не заважали. Ви кричали на весь торговельний центр", – сказав чоловік.

Охоронець сказав, що продавчиня попросила його вивести відвідувачку з приміщення.

Реклама

Дівчина поцікавилася, за яким правом її вигнали. Вона уточнила, що хотіла піти за покупкою, а її почали виганяти.

Історія закінчилася тим, що чоловік просто уникнув розмови. Він навіть не захотів дослухати дівчину.

Реклама

Що пишуть у коментарях під відео

У коментарях пишуть, що в ТЦ надто "ляклива охорона".

"Ломись з роботи", – радять охоронцеві під відео.

Читайте також: