Пуля разворотила позвоночник: как себя чувствует девушка, которую расстрелял солдат в Днепре

Жанне Шаровой 22 года / Коллаж "Сегодня"
22-летняя Жанна Шарова, которая пострадала во время стрельбы в Днепре, находится в очень тяжелом состоянии. Через тело девушки прошили три пули. Самое тяжелое ранение было в живот.
Об этом сообщает генеральный директор Днепропетровской Областной Клинической Больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко.
Что известно о девушке
Жанна Шарова родилась в селе Харьковской области. Девушка занималась спортом. Имела обостренное чувство честности и справедливости.
"Сейчас ее будущее туманно", – пишет Сергей Рыженко.
Забрали из лужи крови
Жанну Шарову врачи забрали прямо из лужи крови. Медики доставили ее в больницу с болевым шоком.
"Самое тяжелое ранение – в живот. Разбит тонкий и толстый кишечник. Девушке провели четырехчасовую сложнейшую операцию. Удалено больше метра разбитого толстого и тонкого кишечника. На выходе пуля разворотила позвоночник в поясничном отделе", – добавляет Сергей Рыженко.
Спасут ли Жанну?
Девушке уже перелили больше четырех литров крови, ее состояние стабилизировали, а также восстановили гемоглобин.
"После кишечника ее ждут следующие жизненно важные операции на позвоночнике. Сейчас анестезиологи взяли Жанну на ревизию брюшной полости и выведение кишечника наружу", – пишет врач.
Что известно
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли пять человек, пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
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