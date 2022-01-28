Куля розтрощила хребет: як почувається дівчина, яку розстріляв солдат у Дніпрі

Жанні Шарової 22 роки / Колаж "Сьогодні"
22-річна Жанна Шарова, яка постраждала під час стрілянини у Дніпрі, знаходиться у дуже тяжкому стані. Через тіло дівчата прошили три кулі. Найважче поранення було у живіт.
Про це повідомляє генеральний директор Дніпропетровської Обласної Клінічної Лікарні ім. І.І. Мечнікова Сергій Риженко.
Що відомо про дівчину
Жанна Шарова народилася у селі Харківської області. Дівчина займалася спортом. Мала загострене почуття чесності та справедливості.
"Наразі її майбутнє туманне", – пише Сергій Риженко.
Забрали із калюжі крові
Жанну Шарову лікарі забрали прямо із калюжі крові. Медики доправили її до лікарні з больовим шоком.
"Найважче поранення – у живіт. Розбитий тонкий та товстий кишечник. Дівчині провели чотиригодинну складну операцію. Видалено більше метра розбитого товстого та тонкого кишечника. На виході куля розвернула хребет у поперековому відділі", – додає Сергій Риженко.
Чи врятують Жанну?
Дівчині вже перелили понад чотири літри крові, її стан стабілізували, а також відновили гемоглобін.
"Після кишечника на неї чекають наступні життєво важливі операції на хребті. Нині анестезіологи взяли Жанну на ревізію черевної порожнини та виведення кишечника назовні", – пише лікар.
Що відомо
- Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати за телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло п'ять людей, п'ять – поранено.
- Стріляючий – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.
- Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
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