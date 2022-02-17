Пьяное ДТП в Одессе: водитель сбил школьницу и протаранил четыре машины (видео)

В Одессе водитель "Шевроле" вылетел на красный свет на регулируемый пешеходный переход, сбил школьницу, и протаранил четыре припаркованных автомобиля. Что с ребенком, и почему несся на красный, узнала корреспондент "Сегодня" Дарья Сидоровская.
Жуткая авария произошла на окраине Одессы. Пешеходы дождались зеленого света, двинулись и вдруг услышали грохот двигателя. Сергей своими глазами видел, как оранжевое "Шевроле" не остановилось на красный для него сигнал и помчалось с бешеной скоростью.
"Делаю шаг вперед и слышу удар, вижу как девушка перелетает через него после удара. От сильного удара у него наверное сработала подушка безопасности и его увело в сторону, он влетел в припаркованные машины со стороны", – говорит очевидец аварии Сергей Зарецкий.
От удара 12-летнюю девочку отбросило на пять метров! Ребенок в реанимации.
"К счастью повреждений представляющих серьезную угрозу для жизни нет. Но она требует лечения", – сказал заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Одесской областной детской клинической больницы Владимир Босенко.
Сильно пострадали и четыре автомобиля на обочине, в которые вьехал автомобиль. Свидетели уверяют – водитель был "под хмельком".
Алкогольное опьянение подтвердила и экспертиза. Мужчину задержали, пока он находится в СИЗО.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- управление в состоянии опьянения – 5%.
К тому же названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства.
Раньше мы писали:
- Умерла до приезда медиков: под Одессой грузовик сбил пожилую женщину
- Под Черновцами грузовик столкнулся с микроавтобусом – много пострадавших