Пьяное ДТП в Одессе: водитель сбил школьницу и протаранил четыре машины (видео)

В Одессе водитель "Шевроле" вылетел на красный свет на регулируемый пешеходный переход, сбил школьницу, и протаранил четыре припаркованных автомобиля. Что с ребенком, и почему несся на красный, узнала корреспондент "Сегодня" Дарья Сидоровская.



Жуткая авария произошла на окраине Одессы. Пешеходы дождались зеленого света, двинулись и вдруг услышали грохот двигателя. Сергей своими глазами видел, как оранжевое "Шевроле" не остановилось на красный для него сигнал и помчалось с бешеной скоростью.

"Делаю шаг вперед и слышу удар, вижу как девушка перелетает через него после удара. От сильного удара у него наверное сработала подушка безопасности и его увело в сторону, он влетел в припаркованные машины со стороны", – говорит очевидец аварии Сергей Зарецкий.

От удара 12-летнюю девочку отбросило на пять метров! Ребенок в реанимации.

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"К счастью повреждений представляющих серьезную угрозу для жизни нет. Но она требует лечения", – сказал заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Одесской областной детской клинической больницы Владимир Босенко.

Сильно пострадали и четыре автомобиля на обочине, в которые вьехал автомобиль. Свидетели уверяют – водитель был "под хмельком".

Алкогольное опьянение подтвердила и экспертиза. Мужчину задержали, пока он находится в СИЗО.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

управление в состоянии опьянения – 5%.

К тому же названы основные виды ДТП:

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столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства.

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