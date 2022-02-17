П'яна ДТП в Одесі: водій збив школярку та протаранив чотири машини (відео)

В Одесі водій Chevrolet вилетів на червоне світло на регульований пішохідний перехід, збив школярку і протаранив чотири припарковані автомобілі. Що з дитиною, і чому мчав на червоний, дізналася кореспондент "Сьогодні" Дар'я Сидоровська.
Жахлива аварія сталася на околиці Одеси. Пішоходи дочекалися зеленого світла, рушили і раптом почули гуркіт двигуна. Сергій на власні очі бачив, як помаранчеве Chevrolet не зупинилося на червоний для нього сигнал і помчало з шаленою швидкістю.
"Роблю крок уперед і чую удар, бачу як дівчина перелітає через нього після удару. Від сильного удару у нього, напевно, спрацювала подушка безпеки і його повело убік, він влетів у припарковані машини збоку", – каже очевидець аварії Сергій Зарецький.
Від удару 12-річну дівчинку відкинуло на п'ять метрів! Дитина в реанімації.
"На щастя, ушкоджень, що становлять серйозну загрозу для життя, немає. Але вона вимагає лікування", – сказав завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Босенко.
Сильно постраждали і чотири автомобілі на узбіччі, в які в'їхав автомобіль. Свідки запевняють – водій був "під хмільком".
Алкогольне сп'яніння підтвердила та експертиза. Чоловіка затримали, поки він перебуває у СІЗО.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- управління у стані сп'яніння – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини та перекидання транспортного засобу.
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