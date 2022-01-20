Пьяный украинский морж поразил купанием на Крещение — спасала полиция

Мужчину достали и передали медикам/Коллаж: "Сегодня"

В Ивано-Франковской области пьяный мужчина просидел в ледяной воде на Крещение 10 минут. Его пришлось доставать из реки нацгвардейцам.

Об этом сообщает Telegram-канал UKR INFORM.

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Мужчина в состоянии алкогольного опьянения 19 января залез в прорубь и просидел там 10 минут. Он не хотел самостоятельно выйти из ледяной воды реки Быстрица. Местным жителям пришлось обратиться к нацгвардейцам, которые потом силой достали моржа из проруби. Его передали медикам.

Как рассказали люди, нижняя часть его тела уже "посинела".

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Погружение в реку с мусором

На Закарпатье на реке Боржава образовалась настоящая пластиковая пробка. Чтобы обратить внимание на проблему, экоактивист Виктор Бучинский погрузился на Крещение в этот водоем.

Во время такого необычного купания он призвал беречь окружающую среду и святую воду и не выбрасывать мусор в реки.

"Желаю всем в великий день Крещения Господня очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми, сильными духом и верой", – отметил активист.